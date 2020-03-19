Kocaeli'de asılsız koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de asılsız koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı - Son Dakika

Kocaeli'de asılsız koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı

6 saat önce

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız haber yaparak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli salıverildi.

Kocaeli'de asılsız koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız haber yaparak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli salıverildi.

Alınan bilgiye göre, dün bir haber sitesinde asılsız haber yapılarak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunulması üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla gazeteci G.A. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından, G.A. ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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