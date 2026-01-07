Kocaeli\'de Balık Miktarı Azaldı

Kocaeli'deki tezgahlarda balık miktarı azaldı. Balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Bu sene kırım senesi. Nasıl meyve-sebze de düşüş olduysa, balıkta da aynı durum var. Bu yıl balıkta yokluk yaşıyoruz" dedi.

Kocaeli'de balık sezonunun en verimli aylarının geride kalmasıyla birlikte tezgahlarda durgunluk yaşanıyor. İzmit'te balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, sezonun doğal döngüsü ve güncel fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bineklioğlu, her yıl eylül ayında başlayan balık bolluğunun ocak ayına kadar sürdüğünü, bu tarihten itibaren şubat sonuna kadar ise denizlerde balık miktarının en alt seviyeye indiğini kaydetti.

Bu döngünün yüzyıllardır değişmediğini belirten Bineklioğlu, "Hamsi bu dönemde azalır ve göç eder. Şubat ayının sonundan nisan ayına, hatta yaza kadar balık yeniden toparlanır ve mayıs ayındaki av yasağına kadar vatandaşın tüketebileceği balıklar çıkar" dedi.

"Bu yıl balıkta yokluk senesi"

Bu sezonun önceki yıllara göre biraz daha verimsiz geçtiğine de dikkati çeken Bineklioğlu, tarım ürünlerindeki rekolte düşüklüğüne benzer bir durumun denizlerde de yaşandığını ifade eti. Bineklioğlu, "Bu sene kırım senesi. Nasıl meyve-sebze de düşüş olduysa, balıkta da aynı durum var. Bu yıl balıkta yokluk yaşıyoruz" diye konuştu.

"Balık doğal bir yiyecek"

Balığın hala kırmızı ete alternatif olduğunu söyleyen Bineklioğlu, şunları kaydetti:

"Hamsi 250-400 lira, istavrit 200 lira, mezgit 350 lira, tekir 400 lira, uskumru 250 lira. Bu fiyatlara piyasadan hiçbir kırmızı et ürünü alamazsınız. Balık doğal bir yiyecek. Tavuk 40 günde şişirilen bir ürün. 'Tavuk yenmez' demiyorum, ben de yiyorum, haftada bir gün kesinlikle yerim ama balığı her gün yeseniz de zarar vermez. Sağlıklı bir besin olduğu için vatandaşın balığı tercih etmesini isterim."

Tezgahlarda güncel fiyatlar

Balık miktarındaki azalma etiketlere de yansıdı. Tezgahlarda hamsinin kilogramı 250 ile 500 lira arasında değişirken, istavrit 200-300, mezgit 350-500, tekir 400-450, uskumru 250, çinekop ise 600 liradan satılıyor. Deniz çuprasının tanesi 350, deniz levreğinin tanesi ise 450 liradan alıcı buluyor. - KOCAELİ