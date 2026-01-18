Kocaeli'de Çaya Düşen Araçta Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kocaeli'de Çaya Düşen Araçta Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

18.01.2026 08:59
Kandıra'da çaya düşen otomobildeki Cem ve oğlu Berkay Yel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde çaya düşen otomobildeki Cem Yel ile oğlu Berkay Yel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Cem Yel'in kontrolünü yitirdiği 41 ALY 201 plakalı otomobil, Sarısu Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan baba Cem Yel ile oğlu Berkay Yel, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ve oğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil vinç ile çaydan çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

