Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

22.05.2022 20:07
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adem Yavuz Mahallesi 2323 Sokak'ta E.M. (33) ve ağabeyi E.M. (36) sürat yapan bir aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine plakası henüz öğrenilemeyen araçtan inen kişiler, iki kardeşle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, araçtan pompalı tüfeği alan şüphelilerden biri çevreye rastgele ateş açtı.

Olayda, sürücüye tepki gösteren kardeşlerin babası M.M. (55) yaralandı.

Yaralı M.M, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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