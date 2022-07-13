Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi

13.07.2022 18:48

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden iki kuzen, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden iki kuzen, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Dün cansız bedenine ulaşılan Taha Yasin Hacısüleymanoğlu (23) için memleketi Akyazı'da Vakıf Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hacısüleymanoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Vakıf Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekiplerce bugün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan kuzeni Yunus Emre Çakır'ın cenazesi ise ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta defnedildi.

Cebeci Plajı'nda 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine dün ulaşılmış, Çakır'ın cenazesi ise bugün denize girdiği bölgenin açıklarında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de denizde boğulan iki kuzen memleketleri Sakarya'da defnedildi - Son Dakika
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