Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı

15.11.2020 20:01

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı, evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu.

Polis, Emek Mahallesi Bosna Caddesindeki TOKİ konutlarında oturan B.D'nin evine gitti.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D, gözaltına alındı. Evde bulunan M.Ö de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin evde yaptığı aramada tabanca kurşunu bulundu.

B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan olaya müdahale eden polis memurları da hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.

Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı
Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı
Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı
Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika


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