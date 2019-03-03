Kocaeli'de Ev Yangını
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe
Mahallesi Güven Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:11 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok
Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam