Kocaeli'de evden çıkamayan 60 yıllık evli çifte evlilik yıl dönümü sürprizi - Son Dakika

Kocaeli'de yaşayan 60 yıllık evli Nizamettin-Rahmiye Dizman çiftinin evlilik yıl dönümü, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince kutlandı.

Gölcük ilçesinde ikamet eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 85 yaşındaki Nizamettin ile 78 yaşındaki Rahmiye Dizman çiftinin çocukları, Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşarak, anne ve babalarının evlilik yıl dönümünü kutlamak istediklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çiftin evine giderek sürpriz yaptı.

Kaymakam Karabulut, 9 Mayıs 1960'da dünya evine giren çitin evlilik yıldönümlerini kutladı.

Dizman çifti de sürprizden duydukları memnuniyeti dile getirerek Karabulut ve Gölcük Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti.

Kaymakam Karabulut, yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek, toplumun her kesimini etkileyen salgına karşı tüm ekiplerin mücadele verdiğini söyledi.

Dizman ailesini evlilik yıl dönümlerinde ziyaret ettiklerini dile getiren Karabulut, "Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Dizman ailesi ve sevenlerine sağlıklı, huzurlu günler dilerim." diye konuştu.