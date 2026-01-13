Kocaeli\'de FETÖ Operasyonu: 16 Gözaltı

KOCAELİ'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlere yönelik bugün ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
