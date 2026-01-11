Kocaeli'de Fırtına Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Fırtına Nedeniyle Eğitime Ara

Kocaeli\'de Fırtına Nedeniyle Eğitime Ara
11.01.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de fırtına nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün, Darıca'da 5 okulda ise 4 gün ara verildi.

KOCAELİ'de meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitme 1 gün süreyle ara verildi. Darıca içesinde ise fırtınada çatıları hasar gören 5 okulda eğitime 4 gün ara verildi.

Kent genelinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, savrulan sac parçaları ve yalıtım malzemeleri park halindeki araçlarda hasara yol açtı, bazı araçlar devrildi.

TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Fırtınanın ardından olumsuz hava koşullarının devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Kocaeli Valiliği, yarın taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda; ilimiz yüksek kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, taşımalı eğitime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DARICA'DA 5 OKULDA 4 GÜN TATİL EDİLDİ

Öte yandan fırtına nedeniyle Darıca ilçesinde çatılarında hasar oluşan 5 okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildi. Darıca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"8 Ocak tarihinde ilçemizde meydana gelen fırtına felaketi sonrası, çatıları hasar gören 5 okulumuzda acil onarım ve tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliği gözetilerek, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıda isimleri yer alan okullarımızda; 12 Ocak 2026 Pazartesi gününden 15 Ocak 2026 Perşembe günü (dahil) olmak üzere 4 (dört) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Fırtına Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü Oğluna da ismini verdiği en yakınını baltayla öldürdü

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 22:43:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Fırtına Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.