İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi , SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı - Son Dakika

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