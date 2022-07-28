Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı - Son Dakika
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Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı

28.07.2022 04:26

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı - Son Dakika
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