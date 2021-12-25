Kocaeli'de, "Gönülden Gönüle" ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Karamürsel'de bir şehit ailesi ile 9 gazi ve aileleri ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un görev yaptığı her yerde uyguladığı proje kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretler devam ediyor.

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Karamürsel'de ikamet eden bir şehit ailesi ile 9 gaziyi ve ailelerini evinde ziyaret etti.

İlk olarak 4 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden şehit İbrahim Deri'nin ailesini ziyaret eden Cıbır, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

Cıbır ziyaretlerinin devamında; Kıbrıs gazileri Remzi Göközkut, Mustafa Tökel, Zekeriyya Yüksel, Ahmet Küçük, Mehmet Özçiçek, İsmail Bayraktar, Ahmet Koca, Necmettin Olca, Necip Uyan'ın evlerine de misafir oldu.