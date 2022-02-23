Kocaeli'de halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hastanede öldü

23.02.2022 16:22
Kocaeli'de halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hastanede öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Erdoğan (52), 4 gün önce arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yalova'daki özel hastaneye sevk edilen Erdoğan, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Erdoğan'ın cenazesi, Mürsel Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, siyasi partilerin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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