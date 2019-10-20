Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

45 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrika işçilerini taşıyan Ahmet A. idaresindeki 41 P 5156 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan midibüs, devrilerek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada otobüsü sürücüsü Ahmet A. ile 5 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Devrilen midibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]