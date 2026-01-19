Kocaeli'de Kar Yağışı Umuttepe'yi Beyaza Bürüdü

KOCAELİ'nin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan İzmit ilçesindeki Umuttepe mevkisi dronla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimlerinde yer alan İzmit ilçesindeki Umuttepe mevkisi beyaza büründü. Kent Orman'a gelenler kızakla kayıp, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Karla kaplanan orman ve binalar dron ile görüntülendi. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arter ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.