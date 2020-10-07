Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu

07.10.2020 13:33

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinden 2 gün önce camiye gidiyorum diye çıkıp kaybolan ve oğlu tarafından sokaklara kayıp ilanı asılarak aranan alzheimer hastası yaşlı adam, evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta polis ekiplerince bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinden 2 gün önce camiye gidiyorum diye çıkıp kaybolan ve oğlu tarafından sokaklara kayıp ilanı asılarak aranan alzheimer hastası yaşlı adam, evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta polis ekiplerince bulundu. Yaşlı adamın 2 gün boyunca hiç bir şey yemediği ve yürümekten ayaklarının kan topladığı öğrenildi.

Kocaeli'de 2 gün önce camiye gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası 67 yaşındaki Ali Deniz, evinden 30 km uzakta bulundu. Edinilen bilgiye göre evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ali Deniz'den haber alamayan yakınları kayıp ilanı verdi. Yaşlı adamın eve dönmemesi sonrasında paniğe kapılan yakınları, telaşa kapılarak sokak sokak aramaya başladı. Yaşlı adamın oğlu Orhan Deniz ise polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Orhan Deniz daha sonra kayıp ilanları bastırıp, sokak sokak gezerek her yere ilanları astı.

Evinden 30 kilometre uzakta bulundu

Kaybolmasından 2 gün sonra yaşlı adam Derince'deki evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından bulundu. Yaşlı adamı bulan ekipler, ailesine haber verdi. Bunun üzerine aile rahat bir nefes aldı. Ardından polis ekipleri hasta adamı ailesine teslim etti. Yaşlı adamın, 2 gün boyunca yürüdüğü, otobüse binmediği ve hiçbir şey yemediği öğrenildi.

"2 gün hiçbir şey yemedi"

Yaşlı adamın eve geldiği zaman çok yorgun ve bitkin bir durumda olduğunu belirten eşi Neriman Deniz, "Konuşmaya bile mecali yoktu. Zor yürüyordu. Olduğu yerde bayılacaktı en son. Aç kalmış, 2 gün hiçbir şey yemedi. Parası cebinde duruyor. 'Neden bir şey yemedin?' diye sordum, 'Para nerede?' diyor. Baktım parası cebinde duruyor. Bir de adresi yazdığımız notta orada duruyor. Bir saat Sekapark'ta güvenlikle oturmuş, o cebine bir baksaydı ve polis çağırsaydı oradan hiçbir yere gitmeyecekti. Ama orada bir saat konuştu, anlaması gerekirdi. Önce 'Ailem yok benim ' demiş, ağlamış. Ondan sonra dönüp, 'Var ailem, benim evim var. Beni arabaya bindirir misin?' demiş. O da otobüs durağını göstermiş buna. Bu da otobüse binebilir m? Binemez. Oradan saat 23.00 gibi camiye girmiş" dedi.

"Bütün insanlarımızdan Allah razı olsun"

Eşinin bulunduğunu polis ekiplerinden öğrendiklerini söyleyen Deniz, "Gölcükte donanmanın orada buldular çarşının içinde. Gezerken polis bulmuş. Haber verdiler bize. Allah razı olsun devletimizden, polisimizden, bütün insanlarımızdan Allah razı olsun. Bütün aile ve komşularımız aramaya çıktı. Aramayan kimse kalmadı. Derince'de aramadıkları yer kalmadı ama yanlış yerde aradık biz. Gölcüğe kadar gitmiş hem de otobanın kenarından. Yürümüş, arabaya binmemiş. Onun için de ayağı hep kan toplamış. Ama o hissetmiyor, anlamıyor. Açlığını bile hissetmedi. Artık en son bayılacaktı da ondan sonra yemek yedi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu
Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu
Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu
Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu

Ali Deniz, Derince, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası bulundu - Son Dakika

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