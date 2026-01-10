Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti
10.01.2026 23:28
Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada, ağır yaralı işçi hastanede öldü.

Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan işçi, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Kasım 2025 tarihinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşandı. S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, A.C.'nin kullandığı 34 DPE 43 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı, bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi İlkay Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaeli'de Kaza: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
