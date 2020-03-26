Kocaeli'de kimyasal madde yüklü tırda yangın - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevleri fark eden sürücü Yavuz, tırı olay yerinin yakınındaki park alanına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu 'nda İstanbul yönüne giden Halil Yavuz idaresindeki 33 DJL 01 plakalı kimyasal madde yüklü tır, Dilovası Rampası mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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