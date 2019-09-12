Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kız kavgasında kan aktı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de kız kavgasında kan aktı: 1 ölü

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kız kavgasında kan aktı: 1 ölü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hasan Gemici Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Karaman (19), kız meselesi yüzünden daha önce de tartıştığı F.Ö. ile sokak üzerinde bulunan boş arsada buluştu. Arsada F.Ö. ile Karaman arasında çıkan tartışma kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.Ö., cebinden çıkarttığı bıçak ile Karaman'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Karaman kanlar içinde kalırken, F.Ö. olay yerinden kaçtı.


Kavga sırasında olay yerine geldikleri iddia edilen Karaman'ın yakınları, genci kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaman, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaman'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, polis ekipleri kayıplara karışan F.Ö.'yü yakalamak için inceleme başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Karaman, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı
Ayşe Karaman'ın katil zanlısı, tacizden soruşturma geçirmiş Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 01:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kız kavgasında kan aktı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]