KAMYON AĞAÇLIK ALANA DEVRİLDİ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Turgut Özbek idaresindeki 34 DMF 308 plakalı yumurta yüklü kamyon, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kamyondan çıkan sürücü Özbek, sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Sürücü, hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Polis ekipleri kaza nedeniyle emniyet şeridinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.