Kocaeli'de Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de okulda fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, Kandıra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi'nde dün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Dalca'nın cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Dalca Camisi'ne getirildi.
Dalca'nın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Dalca'nın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, aile ve yakınların yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Dalca'nın öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
