Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi

20.05.2022 17:55
Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Otoyolda durdurulan araçta yapılan aramada, maket gemilere saklanmış 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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