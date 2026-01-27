Kocaeli\'de Metamfetamin Operasyonu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 2,85 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen şahıslar durduruldu. Şahısların üzerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2,85 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O. ve H.E., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ