Kocaeli'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi D-130 kara yolu Karamürsel yönünde seyreden Soner Y'nin kullandığı motosiklet, aynı istikamette giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 41 PG 686 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Salih Eren T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.