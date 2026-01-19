Kocaeli'de Motosiklet Yasağı Sona Eriyor

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uygulanan motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçlara yönelik trafik tedbiri 20 Ocak Salı günü saat 10.00 itibarıyla kaldırılacak.

Açıklamada, hava ve yol koşullarına bağlı olarak alınabilecek yeni tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alınmış, ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştı.