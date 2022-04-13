Kocaeli'de muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de muhtarlar iftarda buluştu

13.04.2022 09:36
Kocaeli'de muhtarlar iftarda buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait Antikkapı Restoran'da düzenlenen iftar programında, Büyükşehir Belediyesi personeli Yusuf Tiryaki tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, muhtarların ramazan ayını tebrik ederek, zaman zaman çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri muhtarların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Bundan sonra da sorunlara eğilmeye devam edeceklerini dile getiren Yavuz, şimdiye kadar kent için yaptıkları çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Programa, Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ersoy ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
08:53 Kimse anlam veremedi! Klopp, gazetecinin sorduğu soruyla deliye döndü
08:51 Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!
08:46 Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?
08:43 Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement