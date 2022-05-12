Kocaeli'de otobüs şoförünü bıçaklı tehdit etti! Saldırı anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kocaeli'de otobüs şoförünü bıçaklı tehdit etti! Saldırı anları kameraya yansıdı

12.05.2022 18:25

Kocaeli'de yaşanan olayda kimliği tespit edilemeyen şüpheli, seyir halindeki özel halk otobüsünü durdurarak elindeki bıçakla şoförü tehdit etti. Otobüsteki yolcuların paniğe kapıldığı olayda şüpheli, şoföre "Gırtlağını keserim senin" sözlerini söyledi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüs şoförünün bıçakla tehdit edildiği olay, 10 Mayıs'ta Gölcük ilçesi Değirmendere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, seyir halindeki özel halk otobüsünü el işareti yaparak durdurdu. Şoför Turgay Özelçi, şahsı yolcu zannederek otobüsü durdurdu. Otobüse binen şahıs, bilinmeyen bir sebeple şoför ile tartışmaya başladı.

"GIRTLAĞINI KESERİM SENİN"

Yolcuların içinde bulunduğu otobüste şahıs, "Gırtlağını keserim senin" diyerek şoför Özelçi'ye bıçak çekti. Özelçi'ye "Delik deşik ederim seni" diyen şahıs, daha sonra otobüsten indi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otobüs şoförüne yolcuların gözü önünde dehşeti yaşattı: 'Gırtlağını keserim senin'

"KELLE KOLTUKTA GİDİP GELİYORUZ"

Olay gününü anlatan Turgay Özelçi, "Yolcu aldıktan sonra güzergahımıza doğru hareket ettik. Yukarı çıkarken arkadaş yolun ortasında durarak el hareketi yaptı. Bende yolcu olduğunu zannettim ve durdum. Durunca da hakaret ederek aracın içine bindi ve bıçak çekti. Yolculardan yanımdaki abla çok panikledi. Onu biraz sakinleştirmekte güçlük çektik. Nasıl yapacağız bilmiyoruz, kelle koltukta gidip geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförüne yolcuların gözü önünde dehşeti yaşattı: 'Gırtlağını keserim senin'

"ARAÇTA 8 VEYA 9 YOLCU VARDI"

Görgü tanığı sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk defa görüyorum ve herkes onu buranın insanı olmadığını biliyor. 35 senedir hizmet veriyoruz. Aradık kendisini, esnaf arkadaşlara sorduk. Günübirlik gelip gittiğini düşünüyoruz. Yıllardır insan içinde olduğumuz için kimse kimin ne durumda ne yapacağını biliyoruz. Madde kullanmayan bir insan o hareketi yapmaz. 'Gırtlağını keseceğim, saplarım bıçağı' gibi sözleri normal olan bir insan söylemez. Başımıza sık sık bu tip olaylar geldiği için o an bıçağı saplar mı? Saplamaz mı? diye bir panik yaşadım. O sıra araçta 8 veya 9 yolcu vardı. Yolculara bir şey yapmadı, direkt bana yöneldi. Araç kamerasının kaydında da olay çok net görünüyor"

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Tragger, Gölcük, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de otobüs şoförünü bıçaklı tehdit etti! Saldırı anları kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de otobüs şoförünü bıçaklı tehdit etti! Saldırı anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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