Kocaeli'de Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesindeki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhur B. idaresindeki 07 CFD 80 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde yol kenarında bulunan duvara çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralanan Cumhur B, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:25 Kaynak: AA
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