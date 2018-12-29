Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhur B. idaresindeki 07 CFD 80 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralanan Cumhur B, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:25 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı

Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:58:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]