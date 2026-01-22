Kocaeli'de Otoparkta Bıçaklama Ölümü - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kocaeli'de Otoparkta Bıçaklama Ölümü

Kocaeli\'de Otoparkta Bıçaklama Ölümü
22.01.2026 14:15
İzmit'te motokurye A.K., şakalaşma sırasında tartıştığı arkadaşı Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otoparkta motokurye arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli ifadesinde, olayın şakalaşma sırasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşandığını, bıçağı korkutmak amacıyla savurduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

Olay, 20 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. A.K., otoparkta şakalaştığı arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğuşma sırasında A.K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karnından yaraladı. Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı.

Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ferhat Ozan Yıldırım'ın cenazesi ise Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Aramızda husumet yoktu, şakalaşma kavgaya dönüştü"

Şüpheli A.K. ifadesinde, Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı iş yerinde motokurye olarak görev yaptıklarını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını dile getirdi. Olay günü teslimatların ardından otoparkta karşılaştıklarını belirten şüpheli, burada başlayan şakalaşmanın kontrolden çıkarak tartışmaya dönüştüğünü, ardından da arbede yaşandığını söyledi.

Yıldırım'ın kendisini itip kullandığı motosiklete tekme attığını öne süren A.K., daha sonra Yıldırım'ın kendisine sarılarak bırakmadığını iddia etti. Kurtulmak için defalarca bağırdığını ancak sonuç alamadığını belirten şüpheli, bu sırada motosikletinin sepetinde bulunan bıçağı aldığını anlattı.

Bıçağı yalnızca korkutmak amacıyla savurduğunu savunan A.K., Yıldırım'ın karnından yaralandığını ise daha sonra fark ettiğini ifade etti. Olayın hemen ardından çevredekilerden yardım istediğini aktaran A.K., Yıldırım'ın kanamasını durdurmak için karnına baskı uyguladığını söyledi. Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini emniyetteyken öğrendiğini belirten A.K., yaşananlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğunu kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Cinayet, Kocaeli, Olay, Suç

Son Dakika 3-sayfa Kocaeli'de Otoparkta Bıçaklama Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kocaeli'de Otoparkta Bıçaklama Ölümü - Son Dakika
