Kocaeli'de Protesto Davası Başladı

27.01.2026 19:12
Ekrem İmamoğlu protestosuna katılan 72 kişi yargılanıyor, beraat talep ediyorlar.

Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolara katılan 72 kişinin yargılandığı dava başladı. Bazı sanıklar, sosyal medyada CHP'nin çağrısı üzerine sahaya indiklerini, anayasal haklarını kullandıklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Kocaeli'de gerçekleştirilen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla haklarında dava açılan 72 sanığın Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılırken, öğrencilere destek amacıyla davada çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

"CHP'nin çağrısı ile sahaya indik"

Kimi sanıklar, sosyal medyada CHP'nin çağrısı üzerine sahaya indiğini, anayasal haklarını kullandıklarını, suç işlemediklerini ifade ederek, beraatlerini istedi. Diğer sanıklar ise tesadüfen yoldan geçerken kargaşanın içinde kaldıklarını, olaya dahil olmadıklarını söyleyerek suçsuz olduklarını aktardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

