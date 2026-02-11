Kocaeli'de Servis Şoförü Cinayetinde Ceza Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Servis Şoförü Cinayetinde Ceza Açıklandı

11.02.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez'de servis şoförü Yılmaz Sınıksaran'ı öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförünün silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 9 Şubat 2024'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan servis şoförü Yılmaz Sınıksaran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Şahin A. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şahin A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kocaeli, Körfez, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Servis Şoförü Cinayetinde Ceza Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması

13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:30:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Servis Şoförü Cinayetinde Ceza Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.