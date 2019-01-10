Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar
13 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle boş binanın çatısı yan taraftaki evin üzerine düştü.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle boş binanın çatısı yan taraftaki evin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar yüzünden Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'ta bulunan boş durumdaki binanın çatısı yan taraftaki Muammer Armağan'ın evinin üzerine devrildi.
Evin camları kırılırken çatı kısmında da hasar oluştu. Olay yerine giden İzmit Belediyesi
ekipleri evin çevresini yaya geçişine kapattı. Ekipler, daha sonra bölgede temizlik çalışması başlattı.
Muammer Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini arttırdığını belirtti. Yan taraftaki evin çatısının kendi ikametinin üzerine devrildiğini anlatan Armağan, "Yaralanan kimse yok. Hasar oluştu. Ben de gürültüyü duyunca şaşırdım diğer odadaki camın kenarında oturuyordum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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