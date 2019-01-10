Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar

Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar

13 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle boş binanın çatısı yan taraftaki evin üzerine düştü.

Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle boş binanın çatısı yan taraftaki evin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar yüzünden Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'ta bulunan boş durumdaki binanın çatısı yan taraftaki Muammer Armağan'ın evinin üzerine devrildi.

Evin camları kırılırken çatı kısmında da hasar oluştu. Olay yerine giden İzmit Belediyesi ekipleri evin çevresini yaya geçişine kapattı. Ekipler, daha sonra bölgede temizlik çalışması başlattı.

Muammer Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini arttırdığını belirtti. Yan taraftaki evin çatısının kendi ikametinin üzerine devrildiğini anlatan Armağan, "Yaralanan kimse yok. Hasar oluştu. Ben de gürültüyü duyunca şaşırdım diğer odadaki camın kenarında oturuyordum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA

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