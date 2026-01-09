Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı

09.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te 2025'teki silahlı çatışmada 1 ölü, 6 sanığın yargılanmasına başlandı. İddialar ve savunmalar ortaya kondu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim 2025'te çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan G.K, İ.S, tutuksuz sanıklar, tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık G.K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Söz verilen sanık İ.S, olay günü arabada seyir halindeyken sürücü koltuğundaki G.K'nin ambulansa yol vermeye çalıştığını, o esnada maktul Özgür Ş'nin elindeki kesici aletle aracın kapısını açıp G.K'ye saldırdığını ileri sürdü.

G.K'nin karşı koyduğunu anlatan İ.S, "Ben devamlı silah taşırım. Korkutmak için ayaklarına ateş ettim. İsteseydim vücudunun yukarısına ateş edebilirdim. Yere yığıldı, kaçmaya çalışmadım. Olay yerinde teslim oldum. Maktulle aramızda husumet yoktu. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık G.K. ise ambulansı görünce yol verdiğini, o sırada maktulün kanlar içinde aracının kapısını açtığını, kendisine küfrederek saldırdığını iddia etti.

Maktulle aralarında husumet olmadığını, kendini korumak için karşılık verdiğini söyleyen G.K, tahliyesini istedi.

Tanık C.B, olay öncesinde maktulün üst bedeni çıplak ve vücudunda kesiklerle olay yerine yakın dükkanına geldiğini, tutuklu sanık G.K'nin kardeşi M.K'yi aramasını istediğini ama numarasını bilmedikleri için arayamadıklarını, ardından yanından ayrıldığını anlattı.

G.K'nin kardeşi tanık M.K. ise maktulle eskiden beri aynı mahallede oturduklarını, kendisine iyilikten başka bir şey yapmadıklarını dile getirerek, "İyilikten maraz doğuyor. Kendisi yaptığımız iyiliklerin az olduğunu düşünmüş ki fazlasını istemiş." dedi.

G.K'nin avukatı, olayın meşru müdafa çerçevesinde geliştiğini savunarak, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar G.K. ve İ.S'nin bu hallerinin devamına, diğer tutuklu sanık G.K'nin tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık G.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Tutuklu sanık İ.S. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıklar G.K, H.Ç, Ü.Ö. ve S.Ö. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:03:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.