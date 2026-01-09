Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim 2025'te çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan G.K, İ.S, tutuksuz sanıklar, tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık G.K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Söz verilen sanık İ.S, olay günü arabada seyir halindeyken sürücü koltuğundaki G.K'nin ambulansa yol vermeye çalıştığını, o esnada maktul Özgür Ş'nin elindeki kesici aletle aracın kapısını açıp G.K'ye saldırdığını ileri sürdü.

G.K'nin karşı koyduğunu anlatan İ.S, "Ben devamlı silah taşırım. Korkutmak için ayaklarına ateş ettim. İsteseydim vücudunun yukarısına ateş edebilirdim. Yere yığıldı, kaçmaya çalışmadım. Olay yerinde teslim oldum. Maktulle aramızda husumet yoktu. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık G.K. ise ambulansı görünce yol verdiğini, o sırada maktulün kanlar içinde aracının kapısını açtığını, kendisine küfrederek saldırdığını iddia etti.

Maktulle aralarında husumet olmadığını, kendini korumak için karşılık verdiğini söyleyen G.K, tahliyesini istedi.

Tanık C.B, olay öncesinde maktulün üst bedeni çıplak ve vücudunda kesiklerle olay yerine yakın dükkanına geldiğini, tutuklu sanık G.K'nin kardeşi M.K'yi aramasını istediğini ama numarasını bilmedikleri için arayamadıklarını, ardından yanından ayrıldığını anlattı.

G.K'nin kardeşi tanık M.K. ise maktulle eskiden beri aynı mahallede oturduklarını, kendisine iyilikten başka bir şey yapmadıklarını dile getirerek, "İyilikten maraz doğuyor. Kendisi yaptığımız iyiliklerin az olduğunu düşünmüş ki fazlasını istemiş." dedi.

G.K'nin avukatı, olayın meşru müdafa çerçevesinde geliştiğini savunarak, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar G.K. ve İ.S'nin bu hallerinin devamına, diğer tutuklu sanık G.K'nin tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık G.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Tutuklu sanık İ.S. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıklar G.K, H.Ç, Ü.Ö. ve S.Ö. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.