Kocaeli\'de Silahlı Saldırı Girişimi Engellendi

Kocaeli'de bir doktor ve iş insanına yönelik silahlı saldırı planının deşifre edilmesiyle düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktor B.U. ile iş insanı S.D.'ye yönelik planlandığı belirlenen silahlı saldırı girişimini engelledi. Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarda, doktor B.U. ve iş insanı S.D.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçları kapsamında planlama yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.A., G.M.K., K.F.G., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, söz konusu olayda kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelemeye alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden G.M.K., K.Ö., E.Ö. ve İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve K.F.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen silahların başka suçlarla bağlantısının bulunup bulunmadığının da araştırıldığı bildirildi. - KOCAELİ