Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - Son Dakika

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

6 saat önce

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sosyal medyadan propaganda yaptığı tespit edilen İ.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatice Ceylan'ın oğlu PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı
Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal

Son Dakika Haberleri
16:24 Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu - Son Dakika
16:24 Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçu hakim karşısına çıktı - Son Dakika
16:24 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Son Dakika
16:19 KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
16:19 Vali Akın eşi Saliha Akın ile huzurevini ziyaret etti - Son Dakika
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]