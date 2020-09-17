Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dilovası'nda bir kişinin elindeki tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığı satmak istediği bilgisi üzerine hareket geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda H.G, M.Y, M.S.E, E.V. ve C.Y. gözaltına alınırken, Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi, 15 çeşitli boyutlarda tarihi obje olmak üzere toplam 22 tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarihi Eser Kaçakçılığı, Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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