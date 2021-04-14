Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O'yu gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

K.O'nun jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.