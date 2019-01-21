Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları

Kocaeli'de 14 Ocak'tan bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 159 kilo 500 gram eroin ile bir miktar uyuşturucu madde yakalandığı bildirildi.

Kocaeli'de 14 Ocak'tan bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 159 kilo 500 gram eroin ile bir miktar uyuşturucu madde yakalandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışmalar yapıldığı kaydedildi.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde 14 Ocak'tan bu yana yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde 159 kilo 500 gram eroin, 394 gram esrar, 276 adet uyuşturucu hap, 22,57 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu uygulamalar neticesinde de 3 gram esrar ve 575 gram metamfetamin ele geçirilmiştir."

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