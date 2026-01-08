Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde çalışma yürüttü.
Ekiplerce, düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda 151 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan O.C, Y.K, Y.S, M.Ü. ve M.A.B. tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
