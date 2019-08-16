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Kocaeli'de yağmur etkili oldu

1 saat önce

Kocaeli'de yağmur etkili olduKocaeli'nin Derince ilçesinde etkili olan sağanak yağış yollarda taşkınlara neden oldu.

Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde etkili olan sağanak yağış yollarda taşkınlara neden oldu. Yollar ve bazı işyerleri yağmur sularıyla dolarken, esnaflar tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
Kocaeli'de kısa süre yağan yağmur yağışı etkili oldu. Derince'de yağmur yağışı nedeniyle Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yollar yağmur sularıyla doldu. Mazgallar tıkanınca yol gölete dönerken, taşan sular yol kenarlarında bulunan işyerlerine girdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Esnaflar tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Bir süre sonra yağmur dururken, tıkanan mazgalların açılmasıyla sular çekildi. Esnaflar işyerlerine giren yağmur sularını boşalttı.
Derince, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:20 Kaynak: DHA
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