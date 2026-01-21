Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Gözaltı - Son Dakika
Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Gözaltı

Kocaeli\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Gözaltı
21.01.2026 11:20
28 ilde düzenlenen operasyonda 61 şüpheli yakalandı, hesaplarda 484 milyon lira işlem hacmi belirlendi.

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları iddiasıyla 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 22 Ocak 2025'de kurulan 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.

483 milyon liralık para trafiği

Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında çekilen görüntülerde, çok sayıda cep telefonu ve tabletin şarja takılı vaziyette olduğu görüldü.

Harekete geçen ekipler, 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Ocak'ta Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Finans, Suç, Son Dakika

