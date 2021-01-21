Kocaeli'de yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları yolcu otobüsünü Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurdu.

FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek