Kocaeli'deki 40 Hükümlü Yeşil Alanlarda Hizmet Verecek

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında önemli bir protokol imzalandı. Sekapark Maide Restoranda imzalanan protokol ile Kocaeli'nde denetimli serbestlik alan hükümlüler, "Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının yeşil alanlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda görev alacak. Kamu yararına yapılacak çalışmalarla hükümlülerin suç işlemelerinin önlenmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

YOĞUN KATILIM

Protokol törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen, Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erdem Türedi, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan ve protokolde görevli birimler katıldı.

PROJEYLE TOPLUM SUÇTAN KORUNACAK

İmzalanan protokole göre yükümlülerin yeşil alanların arttırılması, korunması, temiz kalmasına katkı sağlamaları, ağaç dikimi ve bakımı ile çevre temizliği konusunda farkındalıklarını artırılması sağlanacak. "Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun" projesiyle hükümlülerin yasalara ve toplumsal kurallara uyumlu, saygılı, sorumluluk taşıyan bireyler olmaları destekleniyor. Projeyle toplumu suç ve suçun etkilerine karşı korumak hedefleniyor.

40 HÜKÜMLÜ GÜNDE 4 SAAT ÇALIŞACAK

Protokol kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nda sabah saat 08.20-12.30 arasında 20 hükümlü, öğleden sonra saat 13.30-17.30 arasında 20 hükümlü olmak üzere toplam günlük 40 hükümlü çalıştırılacak. Hükümlüler bu süre içerisinde en fazla 4 saat çalışacak. Hükümlülerin çalışma sahaları Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek, buralarda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanlarında bulunan, ağaç dikim ve bakımı ile çevre temizliği işleri yaptırılacak. Büyükşehir Belediyesi hükümlülerin ulaşım, iş elbisesi ve kişisel koruyucu donanımlarını temin edecek.

"KAMU YARARINA ÇALIŞACAKLAR"

Hükümlülerin suç işlememesinin ana amaç olduğunu vurgulayan Kocaeli Başsavcısı Habib Korkmaz, "Cezaevi Kanunu'nda bir yıllık hapis yerine hakim sanığın kamuya yararlı işlerde çalışmasını hükmedebilir. Ya da hapis cezasının bir kısmını kapalı cezaevinde çeken sanıkların hakim kararıyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılması sağlanabilir. Para cezasını ödeyemeyen mahkumlar bu şekilde tedbirlerini Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile sağlıyoruz. Bu yıl yükümlülerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde park ve bahçe hizmetlerinde değerlendirilmesini planladık. Bunun için bir faaliyet alanı olacağını düşündük. Bir yıl boyunca toplamda 40 yükümlümüz belediyede park ve bahçelerde çalıştırılacak. Yükümlülerin yeme içme, iaşe gibi kısımları Büyükşehir tarafından karşılanacak. Herhangi bir ücret ödenmeyecek, cezalarının bedeli olarak çalışacaklar" dedi.

"PROJENİN ORTAĞI OLMAKTAN DOLAYI SON DERECE MEMNUNUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram yaptığı açıklamada, "Toplumun her kesimine dokunmayı arzuluyoruz. Kocaeli zaten yeşil bir kent daha fazla yeşil olsun, daha fazla ağaç olsun istiyoruz. Bu çerçevede Başsavcılık ile böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Biz böyle bir projeye ortak olmaktan dolayı son derece memnunuz. Sonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.