Kocaeli'deki Deaş Davası

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Halit H, Hasan Ali D, Yusuf E. ve Ömer A'nın avukatları katıldı.



Geçen celsede, sanıkların, soruşturma aşamasında baskı altında ifade verdiklerini öne sürerek, kolluktaki ifadelerini kabul etmemeleri üzerine, o dönem sanıklara baro tarafından görevlendirilen avukatlar duruşmada tanık olarak dinlenildi.



"Herhangi bir baskı ve şiddet olmadı"



Yusuf E'nin o dönemde avukatlığını yapan Büşra Çetin, "Sanığın avukatı olarak ifadesine CMK'dan katıldım. Müvekkilime, etkin pişmanlık dahil, tüm haklarını anlattım. Benim huzurumda, hukuka uygun ve olması gerektiği gibi ifadesi alındı. Önceden hazırlanmış bir metnin imzalanması gibi bir durum söz konusu olmadı." diye konuştu.



Avukat Duygu Usanmaz ise müvekkili Halit H'nin ifadesinin alınmasında yanında olduğunu belirterek, "Sanık gayet rahat bir ortamda ifade verdi. 7 saat kadar ifade verdi. Herhangi bir baskı ve şiddet olmadı." dedi.



Avukat Şebnem Bekiroğlu da CMK'dan görevli olarak sanık Hasan Ali D'nin ifadesine katıldığını ve haklarını tam olarak hatırlattığını anlatarak, "Tercüman eşliğinde olması gerektiği şekilde ifade alındı. Ben herhangi bir olumsuzluk görmedim." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.



Sanıklar Halit H, Hasan Ali D. ve Yusuf E, geçen celsede adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tahliye edilmişti.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir

Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu