Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika
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Kocaeli'den kısa kısa

12.05.2022 13:40
Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Burada konuşan İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, trafik kazalarının önüne geçmek için tek yolun kurallara uymak olduğunu belirterek, verdikleri eğitimleri katılımcılara aktardı.

Konuşmanın ardından öğrenciler trafikle ilgili gösteri yaptı. Etkinlik sonunda ilçede yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Başhekim Sertan Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ayrılan D blokta tadilat çalışması başlatıldığını belirterek, bu kapsamda 2. basamak yoğun bakım ünitesinin normal şekline getirilerek hizmete girdiğini ifade etti.

Hastanede Kovid-19 için ayrılan bölümün tadilatına başlandığını aktaran Acar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu alanda hekim odası, psikolog, diyetisyen ve kalite verimlilik birimleri yer alacak. Kovid-19 aşısı artık hastanenin dışında uygulanacak. Hastane personellerimizle zor süreçten geçtik fakat halkımıza en iyi hizmeti verdiğimize inanıyoruz. Bu hizmetimizin çıtasını daha da en yükseğe çıkarmaya çalışacağız. Bu çalışmalarımız kapsamında Sağlık Bakanlığımızın kalite standartları puanlamasında yüzde 97,24'le Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli'de en yüksek puana ulaşmıştır. Çalışmalarımızda emeği geçen tüm personel arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

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Serik'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi Serik'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Trafik Haftası, Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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