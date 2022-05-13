Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika
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Kocaeli'den kısa kısa

13.05.2022 12:21
Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anıtpark'ta Gölcük Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Cengiz Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, Belediye Başkan Vekili Fikret Ormancıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Karabulut, bu hafta içerisinde başta öğrencilere ve vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğunu kaydetti.

Emniyet bölgelerinde 47 yaya geçidi bulunduğunu ifade eden Karabulut, "Buralarda zaman zaman uygulama yapıyoruz. Önemli konulardan birisi de emniyet kemerlerinin takılmasıdır. Bu çalışmalara ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından trafik ekipleri tarafından öğrencilere eğitim verildi.

Gölcük'te sergi açıldı

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (GÖLMEK) kursiyerleri sergi açtı.

Kursiyerler, yıl içerisinde yaptıkları eserleri Yeni Mahalle Pazar Yeri'nde sergiledi.

Sergiye Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerince açılışı yapılan sergi gezildi.

Kandıra'da trafik kazası

Kandıra'da traktörün çarptığı kişi yaralandı.

Süllü Mahallesi'nde silaj balyası yüklemesi sırasında geri manevra yapan M.B. yönetimindeki 54 PP 390 plakalı traktör, R.V'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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Münir Karaloğlu, Hisarcık, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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