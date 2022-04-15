Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor

15.04.2022 13:49
Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Yemek Tırı, Ukrayna'nın Lviv şehrinde savaştan etkilenen ailelere yemek dağıtımına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Yemek Tırı, Ukrayna'nın Lviv şehrinde savaştan etkilenen ailelere yemek dağıtımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşayanlara destek olmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart'ta mobil yemek tırını bölgeye gönderdi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren tır, günlük 1200 kişiye 3 çeşit yemek veriyor.

Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce Antikkapı AŞ'nin bünyesine kattığı mobil yemek tırında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, bağımsız 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.

Günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretilebilen tır, dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.

Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor
Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor
Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor
Kocaeli'den Ukrayna'ya gönderilen yemek tırı dağıtımlarını sürdürüyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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