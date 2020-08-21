KOCAELİ Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı - Son Dakika

KOCAELİ Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı

Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Metin Tünkler, dükkanının açık kalan penceresinden girerek içeride doğum yapan kedinin yavrularına sahip çıktı.

Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Metin Tünkler, dükkanının açık kalan penceresinden girerek içeride doğum yapan kedinin yavrularına sahip çıktı. Geçen günlerde kaybolan yavruları ilçede 3 gün arayıp bularak dükkana geri getiren Metin Tünkler ve oğlu Hamza, kedilere büyüyene kadar bakacaklarını söyledi.

Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde temizlik malzemesi satan Metin Tünkler, bir süre önce dükkanının açık kalan penceresinden içeri girip doğum yapan kedinin yavrularına sahip çıktı. Metin Tünkler, 18 yaşındaki oğlu Hamza ile birlikte, kedi yavrularının bakımını yapmaya başladı. Geçen günlerde kedi yavruları kayboldu. Baba ve oğlu, ilçede sokak sokak kedi yavrularını aradı. Metin Tünkler ve oğlu, dükkanın yaklaşık 500 metre ilerisindeki dere yatağının kenarında buldukları yavruları, geri getirdi.

'KEDİNİN HAMİLE OLDUĞUNDAN HABERİMİZ YOKTU'

Dükkanın arka kısmında sesler duyunca kedinin orada doğum yaptığını anladığını söyleyen Metin Tünkler, "Bu yavruların annesi sokak kedisiydi. Sürekli buralarda dolaşıyordu. Kedinin hamile olduğundan haberimiz yoktu. Biz fark etmeden pencereden içeri girmiş. Dükkanın arka tarafına giderken bir baktım, kutuların içinden ses geliyor. Açıp baktık ki, kedi doğurmuş 5 yavrusuyla beraber orada. Biz bunu düzgün bir yere aldık. Ondan sonra bakmaya başladık. 2 gün sonra bir baktık ki yavrularını başka yere taşımış. Biz bunu bulup getirdik. Hayvanın içeride durmaktan hoşlanmadığını anlayınca, bu sefer dışarıda ona güvenli bir yer bulduk. Esnaf arkadaşlar da çok yardım ettiler. Ondan sonra çocuklar bu yavruları alıp 500 metre ileride başka bir yere götürmüşler. Çocuklar kendi aralarında bu yavruları bölüşmüşler, bizim haberimiz yok. Bu anne kedi her akşam buraya gelip bağırıp, çağırıyordu. Yavrularını arıyordu" dedi.

'DÜKKANI KAPATIP KEDİLERİ ARAMAYA BAŞLADIK'

Kedileri bulamayınca dükkanı kapatıp sadece aramaya odaklandıklarını söyleyen Metin Tünkler, "Oğluma yavruların nerede olduğunu sorunca, annelerini taşıdığını söyledi. Gittik baktık. Biz aradık, taradık bulamadık. Ertesi gün aramaya başladık. Bunları 2 gün boyunca bunları aradık. Sonra 3'üncü gün, dükkanı kapadık. Çocuklara sora sora kedileri aramaya başladık. 500 metre ileriye götürüp, kutunun içinde bırakmışlar. Oğlum bunları derede buldu. Aldık getirdik tekrar. Şimdi esnaf arkadaşlarla beraber bakıyoruz. İçeride bir yer yaptık onlara. Esnaf arkadaşlar seferber oldu. Kasap arkadaşlarımız et gönderiyorlar. Gerçekten çok ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar" diye konuştu.

'BU KEDİLER BÜYÜYENE KADAR BİZİM HİMAYEMİZDE KALACAK'

Metin Tünkler'in günler boyunca kedi yavrularını arayan oğlu Hamza Tünkler, "Geceleri 2-3 gün boyunca uyuyamadım. Sabaha yakın 05.00 gibi uyanıp, bir daha uyuyamıyordum. Olayı babama anlattım. Beraber aramaya çıktık. Neyse ki, yavruları derede bulduk. Hayvanları sevmeyen, insanları hiç sevmez. Özellikle sokak hayvanlarına iyi bakalım. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarına yardımcı olalım. Onlara bir barınak yapalım. Yapamıyorsak da belediyelerin hizmetleri var. Onları bilgilendirelim. Şimdi bu kediler büyüyene kadar bizim himayemizde kalacak. Bu şekilde devam edecekler. Ekmeği, suyu, yemeği ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

KOCAELİ Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı

Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Dükkanında doğan yavru kedilere sahip çıktı - Son Dakika
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