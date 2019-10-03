Kocaeli ecem balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması görülmeye başlandı

Ecem Balcı cinayeti davasının 6'ncı duruşması görülmeye başlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sevgilisinin kızı 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kara (45), bugün 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde adliye önünde konuşan baba Gökhan Balcı adalete güvendiğini söyleyerek, Beklediğimiz Adli Tıp raporu geldi, inşallah bugün beklediğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının açıklandığını duyarız dedi.

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Cömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltakayası yakınlarında kayalıklardan denize atlayarak intihar etti. Anne, Esra Ercömert'in cesedi, denizde yapılan aramalar sonucunda 2 gün sonra bulunarak toprağa verildi. Annesinin intihar etmesinden sonra ortaya çıkmayan Ecem Balcı'nın izini süren polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu ve çok zengin olduklarını söylediği yönünde mesajlara ulaştı. Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat 2018 gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar Köyü'ndeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedine ulaşıldı. İfadesinde Ecem'i boğarak öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Kara, ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmeyerek Ecem Balcı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili bir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşması, bugün sabah saatlerinde görülmeye başlandı. Duruşmaya Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı ve Kadın Platformu üyeleri de katıldı. Duruşma öncesinde konuşan Gökhan Balcı, adaletin en kısa sürede yerini bulacağını belirterek, Biz 6'ncı sefer buradayız, bu adliye binası önündeyiz. Beklediğimiz Adli Tıp raporu geldi, inşallah bugün beklediğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının açıklandığını duyarız. Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini her platformda söyledim yine söylüyorum. Gerekenin yapılacağını biliyorum. Adalete güvendim ve her zaman güvenmeye devam ediyorum. Umuyorum ki ağırlaştırılmış kızımın katili için müebbet cezası kararı artık çıkacak. dedi.

Süleyman Kara'nın cinayeti reddetmesi üzerine, mahkeme heyetinin Ecem Balcı'nın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istediği rapor geçen hafta hazırlanarak mahkeme heyetine sunuldu. Adli Tıp raporunda, Ecem Balcı'nın boyun ve göğüs bölgesinden baskı uygulanmak sureti ile boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.