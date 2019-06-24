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Kocaeli Fuarı'nda yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor.

Kocaeli Fuarı'nda yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor.

Kocaeli Fuarı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlarken 10 Temmuz Emre Aydın, 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek. Gebze Metin Oktay Stadında düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
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